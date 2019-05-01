وفاة وإصابة 18 عاملاً في حادث على طريق أشيقر باتجاه القصيم

تواصل – الرياض:

توفي 8 عمال وأصيب 10 آخرون، بينهم 3 إصابات حرجة، وذلك في حادث مروري لحافلة على طريق أشيقر باتجاه القصيم.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن وقوع حادث مروري لحافلة تقل عمالاً على طريق أشيقر باتجاه القصيم وتم إرسال (7) فرق إسعافية، حيث أسفر الحادث عن 8 وفيات، وثلاث إصابات حرجة.

كما أسفر الحادث عن وقوع 4 إصابات متوسطة، وثلاث إصابات طفيفة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للعشر إصابات ونقلها لمستشفى شقراء العام.