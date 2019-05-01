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توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، تكوّن للسحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة المنورة.

كما اشتملت توقعات الأرصاد على تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من الشرقية.

وعن حركة الرياح أشارت الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-36 كلم/ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (41 درجة مئوية)، وأدنى درجة بطريف (17 درجة).

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