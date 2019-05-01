بلدية النماص تعلن توفر وظائف على بند الأجور.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – جازان:

أعلنت بلدية محافظة النماص توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين، وترغب في اشغالها لحاجة العمل الماسة.

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم من ضمن المسجلين في برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم من ضمن المسجلين في برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد).

موعد التقديم:

– ييدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/08/30هـ ولمدة ثلاثة أيام من تاريخه (خلال أوقات العمل الرسمي).

طريقة التقديم:

– التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:

– إدارة الموارد البشرية بالبلدية.