الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تبوك.. تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة متوفى بدورة مياه مستشفى

تبوك.. تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة متوفى بدورة مياه مستشفى

«الخدمة المدنية» تعلن مدة الدوام خلال رمضان.. وتحدد موعد إجازة العيد

«الخدمة المدنية» تعلن مدة الدوام خلال رمضان.. وتحدد موعد إجازة العيد

قتل والدته وشقيقتيه الاثنتين وأطلق النار على نفسه.. ونجران تشهد تنفيذ الحكم

قتل والدته وشقيقتيه الاثنتين وأطلق النار على نفسه.. ونجران تشهد تنفيذ الحكم

إعلان «نتائح التحصيلي».. الاستعلام من هنا

إعلان «نتائح التحصيلي».. الاستعلام من هنا

بلدية النماص تعلن توفر وظائف على بند الأجور.. الشروط وطريقة التقديم

بلدية النماص تعلن توفر وظائف على بند الأجور.. الشروط وطريقة التقديم
0

تواصل – جازان:

أعلنت بلدية محافظة النماص توفر وظائف شاغرة على بند الأجور والمستخدمين، وترغب في اشغالها لحاجة العمل الماسة.

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم من ضمن المسجلين في برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم من ضمن المسجلين في برنامج وزارة الخدمة المدنية (ساعد).

موعد التقديم:
– ييدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/08/30هـ ولمدة ثلاثة أيام من تاريخه (خلال أوقات العمل الرسمي).

طريقة التقديم:
– التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:
– إدارة الموارد البشرية بالبلدية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف للرجال في جدة

جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظائف للرجال في جدة

وظائف لحملة البكالوريوس بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف لحملة البكالوريوس بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

«stc» تعلن توفر وظائف لذوي الخبرة في الرياض وتبوك

«stc» تعلن توفر وظائف لذوي الخبرة في الرياض وتبوك

وظيفة «عمدة» شاغرة بالمرتبة السابعة في «طريف».. تعرف على الشروط

وظيفة «عمدة» شاغرة بالمرتبة السابعة في «طريف».. تعرف على الشروط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟
مقالات

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟

المزيد
الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>