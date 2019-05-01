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«كراني» يتوقع تقلُّبات جوية على أجواء المملكة بداية رمضان

«كراني» يتوقع تقلُّبات جوية على أجواء المملكة بداية رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

توقَّع حسن كراني، خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، طقسًا ربيعيًّا صيفيًّا، وتقلبات جوية من بداية شهر رمضان المبارك حتى منتصفه.

وقال كراني: إن يوم الاثنين المقبل سيسجل القطاع الغربي أعلى حرارة خاصة على المشاعر المقدسة، ما بين 42 و 47 درجة مئوية، بمشيئة الله.

ولفت كراني إلى أن هذه نظرة أولية قابلة للتعديل؛ لأننا ما زلنا نعيش تحت تأثير تغيُّر مناخي، ترك بصماته بوضوح بالتأثير على دول العالم كافة، حسب نظريات علمية وتغيرات مناخية ملموسة، لا تترك أي مجال للشك كما يعتقد البعض؛ فأجواء أواسط وشرق المتوسط تعيش تحت تأثير اضطرابات جوية، تعتبر مؤشرًا علميًّا لتأثير حالة عدم استقرار – بعون الله – على أجواء المملكة خلال الأيام القادمة، وتظهر ملامحها بوضوح مع منتصف الخميس القادم 02 مايو عندما يتحرك منخفض جوي خماسيني من جنوب القاهرة في اتجاه الشمال الشرقي.

وأشار إلى أن ذلك يساعد في نشاط عدم الاستقرار بتقلبات جوية متلاحقة لمدة لا تقل عن 72 ساعة، تتمثل في تكوُّن تشكيل ركامي رعدي، يؤدي لأمطار متوسطة، تميل للغزارة بصحبة زخات من البَرَد، ورياح هابطة، وتدهور في مدى الرؤية الأفقية، قد يصل لانعدام تام بسرعة رياح ما بين 60-90 كم / س مع فرصة للسيول، خاصة على المصايف.

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