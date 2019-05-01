«المسند» يكشف عن توقعاته لحالة الطقس حتى بداية رمضان

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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، بدء حالة مطرية اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق المملكة، وتستمر حتى أوائل شهر رمضان المبارك.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “توقع اليوم أن تبدأ حالة مطرية جديدة، تبدأ في عجز شعبان وتستمر حتى صدر رمضان”.

وتوقع أن تهطل اليوم أمطارٌ متفرقة على أجزاء من منطقة الرياض، وغرب القصيم، وشرقي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى عسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).