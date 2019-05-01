بُشرى لقادة المدارس والوكلاء.. لائحة وظائف تعليمية جديدة بمزايا نوعية

تواصل – الرياض:

أكد رئيس برنامج إعداد وتأهيل القادة بوزارة التعليم الدكتور عبدالسلام بن عمر الناجي، أن الوزارة تسعى لإيجاد رتب للقادة التربويين والوكلاء بالمدارس مع رتب المعلمين ضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي ستمنح القادة العديد من الامتيازات والمميزات المادية والمعنوية.

وقال الناجي على هامش حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل القادة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في الرياض إن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل القادة بداية العام الدراسي المقبل 1441هـ، والذي سيشمل تدريب أكثر من 45 ألفاً من قادة ووكلاء المدراس بالمملكة على مراحل ودفعات خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف أن تدريب الشريحة الكبرى من قادة المدراس مع الوكلاء والذين قد يصل عددهم إلى أكثر 45 ألفاً، سينطلق مع بداية العام الدراسي المقبل، ولن يمكن استيعابهم دفعة واحدة، حيث سيتم تدريبهم على دفعات ومراحل بحيث يشمل الجميع.

ولفت الناجي إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتطوير جدارتهم القيادية وتمكينهم من قيادة المدراس بشكل فاعل، بحيث يسهمون في تجويد عملية التعلم وتطوير وتحسين البيئات التعليمية والمدرسية.