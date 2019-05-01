الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تعلن مدة الدوام خلال رمضان.. وتحدد موعد إجازة العيد

«الخدمة المدنية» تعلن مدة الدوام خلال رمضان.. وتحدد موعد إجازة العيد

قتل والدته وشقيقتيه الاثنتين وأطلق النار على نفسه.. ونجران تشهد تنفيذ الحكم

قتل والدته وشقيقتيه الاثنتين وأطلق النار على نفسه.. ونجران تشهد تنفيذ الحكم

إعلان «نتائح التحصيلي».. الاستعلام من هنا

إعلان «نتائح التحصيلي».. الاستعلام من هنا

توجيهات عليا بخصوص «صرف 3 أشهر مكافآت».. لهذه الفئات

توجيهات عليا بخصوص «صرف 3 أشهر مكافآت».. لهذه الفئات

بُشرى لقادة المدارس والوكلاء.. لائحة وظائف تعليمية جديدة بمزايا نوعية

بُشرى لقادة المدارس والوكلاء.. لائحة وظائف تعليمية جديدة بمزايا نوعية
0

تواصل – الرياض:

أكد رئيس برنامج إعداد وتأهيل القادة بوزارة التعليم الدكتور عبدالسلام بن عمر الناجي، أن الوزارة تسعى لإيجاد رتب للقادة التربويين والوكلاء بالمدارس مع رتب المعلمين ضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي ستمنح القادة العديد من الامتيازات والمميزات المادية والمعنوية.

وقال الناجي على هامش حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل القادة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في الرياض إن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل القادة بداية العام الدراسي المقبل 1441هـ، والذي سيشمل تدريب أكثر من 45 ألفاً من قادة ووكلاء المدراس بالمملكة على مراحل ودفعات خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف أن تدريب الشريحة الكبرى من قادة المدراس مع الوكلاء والذين قد يصل عددهم إلى أكثر 45 ألفاً، سينطلق مع بداية العام الدراسي المقبل، ولن يمكن استيعابهم دفعة واحدة، حيث سيتم تدريبهم على دفعات ومراحل بحيث يشمل الجميع.

ولفت الناجي إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين وتطوير جدارتهم القيادية وتمكينهم من قيادة المدراس بشكل فاعل، بحيث يسهمون في تجويد عملية التعلم وتطوير وتحسين البيئات التعليمية والمدرسية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رئيس هيئة تقويم التعليم يُبشر المعلمين بهذا الأمر

رئيس هيئة تقويم التعليم يُبشر المعلمين بهذا الأمر

«الخدمة المدنية»: لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية

«الخدمة المدنية»: لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية

مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا

مدير تعليم الرياض: قادة المدارس بحاجة لمنظومة حوافز ومزايا

توصية بصرف حوافز لقادة المدارس وتخفيض نصاب المشرفين

توصية بصرف حوافز لقادة المدارس وتخفيض نصاب المشرفين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟
مقالات

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟

المزيد
الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>