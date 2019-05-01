تخريج 10 طلاب من سجون مباحث القصيم في جامعة القصيم

تواصل – راضي الزويد:

أقامت إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٨/٢٥هـ حفل تخرج النزلاء الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات وعددهم (١٠) نزلاء وذلك بحضور ذويهم وعددهم (٢٠) زائر وقد شرف الحفل كلاً من :- مدير مباحث منطقة القصيم ومدير عام تعليم منطقة القصيم و عميد كلية الشريعة بجامعة القصيم وعميد كلية المجتمع ببريدة وكذلك أعيان من منطقة القصيم وهم :- ١- الأستاذ / صالح بن عبدالله الشريدة. ٢- الأستاذ / عبدالله بن سليمان العياف. ٣- الأستاذ / فهد بن إبراهيم العييري. ٤- الأستاذ / بدر بن فهد العييري. بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان واعلامي منطقة القصيم. وكانت فقرات الحفل كالتالي مقدمة الحفل والقرآن الكري وكلمة إدارة السجن وكلمة أهالي الخريجين و عرض مرئي بعنوان ( قصة نجاح) وقصيدة شعرية قام بإلقائها أحد الخريجين و كلمة الخريجين وعرض مرئي بعنوان ( أنا خريج )ومسيرة للخريجين شملت تقديم وثائق التخرج لهم وتسليمهم هدايا مقدمة من إدارة السجن.