«أمازون» تُطلق متجرها باللغة العربية وتغلق “«سوق. كوم»

تواصل- وكالات:

أطلقت شركة أمازون، اليوم الأربعاء، رسميًا سوقها الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، وأغلقت “سوق.كوم” الذي استحوذت عليه قبل نحو عامين مقابل 580 مليون دولار أمريكي.

وقامت شركة أمازون بدمج موقع “سوق كوم” الإمارات مع الموقع الرئيسي لأمازون وتخصيص نطاق مستقل للإمارات amazon.ae، وتشير التوقعات إلى أن خطوة مماثلة ستتخذها الشركة بدمج “سوق كوم” السعودية في وقت لاحق.

وذكرت “أمازون” في رسالة نُشرت على الصفحة الرئيسية لسوقها في الشرق الأوسط: “يسعدنا أن نشارككم الإعلان بكل فخر أننا الآن أصبحنا Amazon.ae”، مضيفة أن الموقع يجمع بين أفضل خبرات “سوق.كوم” المحلية، وتجربة (أمازون) العالمية للبيع بالتجزئة، كما يوفر مجموعة واسعة من المنتجات للمتسوقين، حيث يضم المنتجات التي كانت متوفرة سابقًا عبر سوق.كوم، و5 ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة”.

وأضافت الشركة أنه ولأول مرة في تاريخ أمازون أصبح بإمكان العملاء اختيار التسوق باللغة العربية عبر التطبيق والموقع الإلكتروني.