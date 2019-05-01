«أمانة الرياض» تكشف حقيقة «الجمل النافق» في مسلخ القويعية.. وتتوعد بالمحاسبة

تواصل – الرياض:

نفت ‫أمانة منطقة الرياض، صحة ما تم تداوله من معلومات في مقطع بشأن وجود “جمل نافق” سيُجري تقطيعه في مسلخ بلدية محافظة القويعية التابعة لمنطقة الرياض.

وكشفت أمانة العاصمة ملابسات الواقعة كاملة، مؤكدة أنه تم إحضار جمل حي حصل له وقوع وانكسار بقدمه، وبعد إحضاره بفترة نفق الجمل.

وأكدت أنه أثناء قيام الجهة المختصة ببلدية المحافظة بإجراءات التخلص المعتادة منه وإتلافه، تم تصوير المقطع من قبل أحد الأشخاص وذكر فيه معلومات مضللة دون التحقق من صحتها.

وأبلغت أمانة الرياض الجهات الأمنية المختصة لمحاسبته حسب ما تقضي به التعليمات والنظام.