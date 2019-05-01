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400 ألف ريال عقوبات تعذيب الحيوان.. مع السجن والتشهير

400 ألف ريال عقوبات تعذيب الحيوان.. مع السجن والتشهير
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تواصل – الرياض:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تعذيب الحيوان، والإساءة إليه من خلال الضرب أو التجويع أو أي طريقة؛ فعلٌ تحرّمه الإنسانية والشريعة الإسلامية، وتعاقب المملكة مرتكبيها بعقوبات مالية تصل إلى 400 ألف ريال، وتصل إلى السجن والتشهير.

وتفصيلا، أوضحت الوزارة أن عقوبة مخالفي الرفق بالحيوان لا تتجاوز 50 ألف ريال في المرة الأولى، وتصل إلى 100 ألف ريال عند تكرار نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى، وتصل إلى 200 ألف ريال عند وقوع المخالفة الثالثة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثانية، وإغلاق المنشأة 90 يوماً.

وتصل العقوبة إلى 400 ألف ريال عند ارتكاب المخالفة الرابعة خلال سنة من تاريخ المخالفة الثالثة، مع إلغاء الترخيص بشكل نهائي، وقد تصل إلى التشهير بالمخالفين بعد اكتساب الحكم للقطعية، وذلك وفقاً لنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض الإساءات المتعمدة تصل عقوبتها إلى السجن حسب نظام الثروة الحيوانية في المملكة.

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