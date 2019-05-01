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«الإحصاء» تكشف متوسط دخل وإنفاق الأسر السعودية شهرياً.. عجز كبير

«الإحصاء» تكشف متوسط دخل وإنفاق الأسر السعودية شهرياً.. عجز كبير
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في مؤتمر صحفي أقيم في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض اليوم الأربعاء، نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018.

وأظهرت نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة 2018 أن متوسط الدخل الشهري للأسرة بلغ (11.984) ريالاً، بينما بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة السعودية (14.823) ريالاً.

وكشفتْ نتائج المسح أن متوسط الدخل الشهري «للأفراد ذوي الدخل» قد بلغ (6346) ريالاً، في حين بلغ متوسط الدخل الشهري «للأفراد السعوديين ذوي الدخل» (7940) ريالاً.

وفي ما يتعلَّق بالإنفاق فقد بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة في المملكة (12.818) ريالاً، في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السعودية (16.125) ريالاً، وبلغ متوسط الإنفاق «الاستهلاكي» الشهري (11.728) ريالاً، في حين بلغ متوسط الإنفاق «الاستهلاكي» الشهري للأسرة السعودية (14.584) ريالاً.

وتعتزم الهيئة العامة للإحصاء تنفيذ المسح كل ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2021، تماشياً مع المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية للبيانات.

«الإحصاء» تكشف متوسط دخل وإنفاق الأسر السعودية شهرياً.. عجز كبير 1وثمَّن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي في بداية المؤتمر الدورَ الرئيسي للأسر التي تمَّ اختيارها في عينة المسح في الوصول إلى نتائج إحصائية ذات أهمية عالية في عدد من الاتجاهات التنموية؛ وذلك لكون مسح دخل وإنفاق الأسرة أحدَ أهم المنتجات الإحصائية الأُسرية للأجهزة الإحصائية في جميع الدول، لما توفره مخرجات هذا المسح من البيانات الإحصائية اللازمة لوضع برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق رفاهية وتقدم المجتمعات.
وأوضح أن بيانات هذا المسح تُعدّ ركيزةً أساسية لعديد من الدراسات والأبحاث التي تُجريها الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وتصنِّفُه الأجهزة الإحصائية بأنَّه أحد المسوح الميدانية «العينية الأسرية» التي تُجرَى في مجال الإحصاءات الاجتماعية، وتوفر بيانات عن أنماط الإنفاق في المجتمع، وتبين أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر.

وبين أنه بحسب التوصيات الدولية يتمُّ تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل 5 سنوات، وقد تم تنفيذه في المملكة العربية السعودية في الأعوام الميلادية: (1970، و1977، و1980، و1985، و1999، و2007، و2013) وتستغرق عمليةُ جمع بياناته (خمسة أرباع لعامين ميلاديين) حيث تم تنفيذ المسح الحالي خلال 13 شهراً بدأت من 28 فبراير 2017 حتى 31 مارس 2018.

وأشار الدكتور التخيفي إلى أن طول مدة جمع البيانات يعود سببه إلى أنَّ الكثير من متغيرات الدراسة عرضة للتأثر بالمواسم المختلفة خلال أشهر أو فصول السنة، فهناك سلع وخدمات يتم الإنفاق عليها خلال شهور معينة من السنة أكثر من غيرها، كما أنَّ مقابلة الأسرة في هذا المسح لا تنتهي بزيارة ميدانية واحدة، وإنما تحتاج إلى عددٍ من الزيارات لمتابعة الأسرة خلال الفترة المحددة، وذلك لجمع كل البيانات المطلوبة.

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