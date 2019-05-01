الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«الخدمة المدنية» تعلن مدة الدوام خلال رمضان.. وتحدد موعد إجازة العيد

«الخدمة المدنية» تعلن مدة الدوام خلال رمضان.. وتحدد موعد إجازة العيد

قتل والدته وشقيقتيه الاثنتين وأطلق النار على نفسه.. ونجران تشهد تنفيذ الحكم

قتل والدته وشقيقتيه الاثنتين وأطلق النار على نفسه.. ونجران تشهد تنفيذ الحكم

إعلان «نتائح التحصيلي».. الاستعلام من هنا

إعلان «نتائح التحصيلي».. الاستعلام من هنا

توجيهات عليا بخصوص «صرف 3 أشهر مكافآت».. لهذه الفئات

توجيهات عليا بخصوص «صرف 3 أشهر مكافآت».. لهذه الفئات

قتل والدته وشقيقتيه الاثنتين وأطلق النار على نفسه.. ونجران تشهد تنفيذ الحكم

قتل والدته وشقيقتيه الاثنتين وأطلق النار على نفسه.. ونجران تشهد تنفيذ الحكم
0

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة نجران فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / طارق بن خميس بن محمد آل سوسان ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والدته / فلوة بنت سعيد بن جمعان آل سعد وشقيقتيه “منى و دلال” ـ سعوديات الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليهن مما أدى إلى وفاتهن، وقيامه بإطلاق النار على نفسه بعد ذلك محاولاً الانتحار.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن قتله للمجني عليهن على وجه يأمن معه من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله أمه وشقيقتيه غيلة، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / طارق بن خميس بن محمد آل سوسان ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الأربعاء 26 / 8 / 1440هـ، بمدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نجران.. تكريم ممرض أنقذ حياة شاب تعرض لحادث مروري

نجران.. تكريم ممرض أنقذ حياة شاب تعرض لحادث مروري

أسراب من الجراد تنتشر في نجران (فيديو)

أسراب من الجراد تنتشر في نجران (فيديو)

تنفيذ حُكم القتل في مهرب مخدرات باكستاني بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل في مهرب مخدرات باكستاني بمحافظة جدة

تنبيه من «الأرصاد».. رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

تنبيه من «الأرصاد».. رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟
مقالات

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟

المزيد
الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>