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معاناة «أبل».. أكبر انخفاض مبيعات في تاريخ «آيفون»

معاناة «أبل».. أكبر انخفاض مبيعات في تاريخ «آيفون»
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تواصل – وكالات:

وسط استمرار معاناة أشهر منتجات الشركة الأميركية. تراجعت مبيعات آيفون بنسبة 17 في المئة خلال الربع المالي الأول من العام الجاري.

ويشكل هذا الانخفاض أكبر انخفاض في مبيعات آيفون على الإطلاق، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

جاء ذلك فيما أعلنت أبل عن عوائد من مبيعات آيفون بلغت 31.5 مليار دولار، وهي أكثر من نصف عوائد الشركة، عموما خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، التي بلغت 58 مليار دولار.

وتأتي هذه المبيعات أقل قليلا عن تقديرات المحللين البالغة 31.10 مليار دولار وفقا لبيانات من “فاكت ست”.

وتعتبر هذه الأنباء أقل “سوداوية” من التوقعات، حيث ارتفع سعر سهم أبل بنسبة 5 في المئة، بعد ساعات على بدء التداول، بينما أعلنت الشركة الأميركية أنها بصدد شراء 75 مليار دولار من أسهمها، بحسب ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية.

وحققت الشركة ربحا صافيا بلغ 11.6 مليار دولار، وهو ربح يفوق التوقعات، لكن هذا الربع المالي يشكل استمرارا للتراجع في الأرباح والعوائد، في ظل معاناة الشركة بعيدا عن جهازها آيفون.

وكانت الشركة أعلنت في يناير الماضي انخفاض عوائدها وأرباحها، وذلك للمرة الأولى منذ نحو عقد.

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