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«مساعد قوقل» يفهم اللهجة السعودية لأول مرة.. طريقة الاستخدام ورابط التحميل

«مساعد قوقل» يفهم اللهجة السعودية لأول مرة.. طريقة الاستخدام ورابط التحميل
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تواصل – وكالات:

أتاحت قوقل أخيراً مساعدها الذكي فائق الإمكانيات باللغة العربية، وتهدف بذلك إلى توسيع رقعة انتشار المساعد في المنطقة العربية وتسهيل القيام بالكثير من المهام للمستخدمين دون الحاجة لبذل الجهد أو الإمساك بالأجهزة الذكية لتنفيذ الأوامر.

وسيكون مساعد الشركة باللغة العربية مع مزايا فهم اللهجة السعودية في البداية مع الإجابة على أسئلة المستخدمين بالعربية الفصحى، وستقوم الشركة لاحقًا إطلاق المساعد في مصر مع إمكانية فهم اللهجة المصرية. وسيكون تطبيق المساعد الصوتي متاحًا للمستخدمين على  أندرويد وiOS.

وصرح طارق عبدالله، رئيس التسويق في Google، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول هذا الأمر بالقول: “يعتمد مساعد Google الشخصي على التكنولوجيا والتقنيات الذكية التي نعمل على تطويرها منذ سنين. ويتيح المساعد الذكي للمستخدمين التحدث مع Google وإرسال الرسائل له بطريقة طبيعية، ما يسهل عليهم إنجاز مهامهم اليومية. ويعدّ ذلك أحدث ما ابتكرناه لمستخدمينا الناطقين باللغة العربية، وسيطور المساعد الذكي من أدائه مع مرور الوقت بفضل خاصية التعلم الآلي”.

كان مساعد قوقل الذكي قد تم إطلاقه في الولايات المتحدة لأول مرة في 2016 باللغة الإنجليزية ومن ثم تبعه الإطلاق بلغات مختلفة ساهمت بإيصاله لأكثر من مليار جهاز مختلف، حتى جاءت اللغة العربية بعد انتظار كبير.

تم تصميم مساعد قوقل لإنجاز المهام اليومية من خلال الهاتف المحمول أثناء الانشغال في مهمة أخرى، فيمكن للمستخدم الحديث معه للاتصال مثلًا أو لإيجاد معلومة على الإنترنت أو لضبط المنبه وغيرها من المهام المشابهة.

ويتميز هذا المساعد بخفة الدم إن صح التعبير، فبعيدا عن قيامه بالمهام الرسمية والأساسية، يستطيع تقديم نوع من الفكاهة عند بعض الأسئلة، فمثلًا لو تم سؤاله “هل تحبني؟” سيقوم بجلب مقطع من أغنية حول هذا الأمر، كم يمكن طلب الاستماع إلى نكتة منه وغيرها من الأمور المسلية.

الجدير بالذكر أن هذا المساعد الذكي يعتمد على تقنيات تعلم الآلة، وبذلك فإنه في مرحلة مبكرة للغة العربية إلا أنه من المتوقع أن يصبح أكثر كفاءة مع الوقت وسيصل بكل تأكيد إلى باقي اللهجات العربية.

ويمكن إعطاء المساعد أوامر للقيام بالمهام بطريقة مشابهة للأمثلة التالية:

الاتصال بدون استخدام اليدين: Ok Google، اتصل بأمي.

إرسال الرسائل: Ok Google، ابعث رسالة لأبي.

البحث عبر الإنترنت: Ok Google، ما ارتفاع برج خليفة؟

مواعيد مباريات كرة القدم: Ok Google، متى موعد مباراة نادي “الاتحاد”؟

أوقات الصلاة: Ok Google، متى موعد صلاة المغرب؟

حالة الطقس: Ok Google، ما هي حالة الطقس في الرياض؟

رابط تحميل “مساعد قوقل Google Assistant”:

مساعد قوقل للأندوريد

مساعد قوقل للآيفون

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