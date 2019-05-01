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بعد إيران.. ترامب يتوعد دولة أخرى بـ«حظر تام وشامل»

بعد إيران.. ترامب يتوعد دولة أخرى بـ«حظر تام وشامل»
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تواصل – وكالات:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا، بتنظيم عمليات عسكرية في فنزويلا، لدعم الرئيس نيكولاس مادورو، وهدد بفرض عقوبات صارمة على هافانا ما لم تتراجع عن ذلك.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “إذا لم توقف القوات والميليشيات الكوبية فوراً العمليات العسكرية، وتحركاتها الأخرى التي تهدف إلى إحداث وفيات وتدمير دستور فنزويلا، سيُفرض حظر تام وشامل على الجزيرة الكوبية بالإضافة إلى عقوبات على أعلى مستوى”.

وأضاف “آمل أن يعود جميع الجنود الكوبيون حالاً وبسلام إلى جزيرتهم”.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بإنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، يوم الاثنين 22 أبريل 2019، مما يعني هذه الدول وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، ستواجه، اعتباراً من مطلع مايو 2019، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

كما صنفت الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. وقال دونالد ترامب : “إن هذه الخطوة غير المسبوقة جاءت لتعزيز حقيقة أن إيران ليست دولة راعية للإرهاب فحسب، بل إن الحرس الثوري الإيراني يشارك بشكل كبير ويمول ويشجع الإرهاب كأداة للحكم”.

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