الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بُشرى لـ«موقوفي الخدمات».. قرار مُنصف من مؤسسة النقد

بُشرى لـ«موقوفي الخدمات».. قرار مُنصف من مؤسسة النقد

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

كيف ردت «العمل والتنمية» على بلاغات رجال تعرضوا للعنف من زوجاتهم؟

كيف ردت «العمل والتنمية» على بلاغات رجال تعرضوا للعنف من زوجاتهم؟
0

تواصل – الرياض:

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري 1919 التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن رفض بلاغات الرجال المعنفين أسرياً فوق (سن الـ 18 ودون الـ 60) من اختصاصه.

وأوضخ المركز من خلال حسابه على تويتر، رداً على استفسار بعض المغردين الذين تعرضوا للعنف من زوجاتهم، إن المركز يستهدف بلاغات العنف الأسري والحماية من الإيذاء، والأطفال ما دون سن 18 المتعرضين للعنف داخل أو خارج الأسرة.

وأضاف 1919 أنه يستهدف أيضاً النساء بجميع الأعمار، وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الأعمار، وكبار السن ما فوق الـ 60 سنة من داخل نطاق الأسرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العدل» تحدد «العنف الأسري» في 14 تصرفًا.. تعرف على التفاصيل

«العدل» تحدد «العنف الأسري» في 14 تصرفًا.. تعرف على التفاصيل

أرقام هاتفية تهمك.. تساعدك وتنقذك في حالات كثيرة

أرقام هاتفية تهمك.. تساعدك وتنقذك في حالات كثيرة

مأساة مريضة تعاني عنفًا أسريًا.. الزوج مدمن مخدرات ويحاول اغتصاب ابنتها

مأساة مريضة تعاني عنفًا أسريًا.. الزوج مدمن مخدرات ويحاول اغتصاب ابنتها

«التنمية الاجتماعية»: طفل عرعر المحروق تعرَّض لعنف أسري ونُقل للمستشفى

«التنمية الاجتماعية»: طفل عرعر المحروق تعرَّض لعنف أسري ونُقل للمستشفى

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟
مقالات

بأي ذنب استهدفت الزلفي؟

المزيد
الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>