الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بُشرى لـ«موقوفي الخدمات».. قرار مُنصف من مؤسسة النقد

بُشرى لـ«موقوفي الخدمات».. قرار مُنصف من مؤسسة النقد

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

«ورد المحاسبة».. آخر تحديثات تطبيق «المصلي» قبيل رمضان

«ورد المحاسبة».. آخر تحديثات تطبيق «المصلي» قبيل رمضان
0

تواصل – متابعات:

حصل تطبيق “المصلي” على العديد من الخصائص الجديدة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم لعام 1440 هـ.

ويأتي التحديث الجديد لتطبيق “المصلي”، الذي يتوفر لنظامي أندرويد وآي أو إس، بميزة “ورد المحاسبة”، وهي خاصية فريدة يقدمها التطبيق للمستخدمين حتى يعينهم على متابعة عباداتهم اليومية بتنظيم وسهولة عن طريق خاصية الرسم البياني التي يوفرها لهم التطبيق والتي تعمل على تحليل أدائهم في العبادات والأذكار وعرض ذلك بطريقة شيقة تحفزهم على الاستمرار.

ويقدم تطبيق “المصلي” للمستخدمين ميزة الأذكار المطلقة التي تصاحبهم في جميع أوقاتهم، داعمة لهم في مواقفهم اليومية والحياتية المتنوعة. كما يأتي التطبيق بإصداره الجديد بإمساكية شهر رمضان، التي توفر لهم تنبيهات بأوقات الإفطار وأوقات السحور، مع إمكانية نشرها ومشاركتها مع الأهل والأحباب على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المزايا الجديدة أيضاً: خاصية القراءة الليلية التي تسهل على المستخدمين متابعة وردهم من الأذكار أثناء الليل دون تعب أو إرهاق لأعينهم، بالإضافة إلى ميزة القبلة المرئية، التي تعرض اتجاه القبلة على الخريطة مع المسافة من الحرم ومؤشرات لضبط البوصلة والوضع الأفقي للجوال والاستعانة بالشمس والقمر والظل والشمال في تأكيد أدق قبلة.

ومع التحديث الجديد أيضاً، أصبحت مواقيت الصلاة مدعومة لجميع بلدان العالم ولأكثر من 45 ألف مدينة عالمية.

وبضغطة واحدة على الخريطة يمكن اكتشاف مواعيد الصلاة لأي مدينة حول العالم مع خاصية (الصلاة حول العالم).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>