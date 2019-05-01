«ورد المحاسبة».. آخر تحديثات تطبيق «المصلي» قبيل رمضان

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حصل تطبيق “المصلي” على العديد من الخصائص الجديدة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم لعام 1440 هـ.

ويأتي التحديث الجديد لتطبيق “المصلي”، الذي يتوفر لنظامي أندرويد وآي أو إس، بميزة “ورد المحاسبة”، وهي خاصية فريدة يقدمها التطبيق للمستخدمين حتى يعينهم على متابعة عباداتهم اليومية بتنظيم وسهولة عن طريق خاصية الرسم البياني التي يوفرها لهم التطبيق والتي تعمل على تحليل أدائهم في العبادات والأذكار وعرض ذلك بطريقة شيقة تحفزهم على الاستمرار.

ويقدم تطبيق “المصلي” للمستخدمين ميزة الأذكار المطلقة التي تصاحبهم في جميع أوقاتهم، داعمة لهم في مواقفهم اليومية والحياتية المتنوعة. كما يأتي التطبيق بإصداره الجديد بإمساكية شهر رمضان، التي توفر لهم تنبيهات بأوقات الإفطار وأوقات السحور، مع إمكانية نشرها ومشاركتها مع الأهل والأحباب على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المزايا الجديدة أيضاً: خاصية القراءة الليلية التي تسهل على المستخدمين متابعة وردهم من الأذكار أثناء الليل دون تعب أو إرهاق لأعينهم، بالإضافة إلى ميزة القبلة المرئية، التي تعرض اتجاه القبلة على الخريطة مع المسافة من الحرم ومؤشرات لضبط البوصلة والوضع الأفقي للجوال والاستعانة بالشمس والقمر والظل والشمال في تأكيد أدق قبلة.

ومع التحديث الجديد أيضاً، أصبحت مواقيت الصلاة مدعومة لجميع بلدان العالم ولأكثر من 45 ألف مدينة عالمية.

وبضغطة واحدة على الخريطة يمكن اكتشاف مواعيد الصلاة لأي مدينة حول العالم مع خاصية (الصلاة حول العالم).