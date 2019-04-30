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اليمن.. مقتل المشرف العام لميليشيا الحوثي ومرافقيه بجبهة قانية

اليمن.. مقتل المشرف العام لميليشيا الحوثي ومرافقيه بجبهة قانية
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تواصل – وكالات:

قُتل قيادي ميداني في ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وعدد من مرافقيه، أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة قانية شمالي غرب محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة فاشلة لعناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهة قانية.

وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع ما يسمى بالمشرف العام للمليشيا في قانية المدعو أبو سلطان الخولاني، والمدعو صالح أحمد صالح حسين الوهبي، والمدعو صالح أحمد حسين الوهبي، والمدعو عبدالله محمد السلاقي، وعدد آخر من عناصر المليشيا.

وكانت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد استهدفت أمس بعدد من الغارات الجوية، مليشيا الحوثي في مديرية الزاهر غربي محافظة البيضاء، وتركزت تلك الغارات على مواقع للمليشيا في جبل “الجماجم”، مما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصرها، وتدمير آليات تابعة لهم.

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