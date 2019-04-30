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نيوزيلندا.. العثور على متفجرات بمدينة «مجزرة المسجدين»

نيوزيلندا.. العثور على متفجرات بمدينة «مجزرة المسجدين»
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تواصل – وكالات:

عثرت شرطة نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، على متفجرات في مدينة كرايست تشيرتش، بعد تقارير عن وجود جسم مشبوه.

وأعلنت شرطة نيوزيلندا العثور على متفجرات مشبوهة، قائلة إنها أمّنت مكان وجودها شرقي المدينة؛ وفقاً لـ”رويترز”.

ودعت السلطات المواطنين لتجنب منطقة “فيليبستاون”، فيما رصد شهود انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن وسيارات الإسعاف.

وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس، في بيان، إن وحدة المفرقعات أبطلت مفعول المتفجرات، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاماً.

وكانت مدينة كرايست تشيرتش، قد شهدت في شهر مارس الماضي، حادث إطلاق نار جماعي على مصلين في مسجدين مختلفين، مما خلف مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة على التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، وتبناها تنظيم “داعش” المتطرف.

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