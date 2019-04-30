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أطعمة يُنصح بتجنب تناولها بعد تجاوز «الثلاثين»

أطعمة يُنصح بتجنب تناولها بعد تجاوز «الثلاثين»
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تواصل – وكالات:

هناك قائمة من الأطعمة التي ينصح المختصون من تجاوزت أعمارهم سن الـ30 عاماً بتجنبها، وذلك لأن نظام الأيض يتباطأ في هذه السن، ما يجعل المرء عرضة للسمنة والعديد من الأمراض في حال الإكثار منها.

ومن الأغذية التي ينصح المختصون بتجنبها لمن هم في سن الثلاثين فما فوق:

– الحساء المعلب:يؤدي لزيادة الوزن لوجود كميات كبيرة من الملح فيه، حيث تصل نسبة الملح والصوديوم فيه إلى نحو 40 %.

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– الزبادي ذو النكهات: يتسبب في زيادة الوزن لاحتوائه على كميات كبيرة من السكر.

الفشار: لاحتوائه على الدهون التي تتحول لأحماض دهنية غير مشبعة، وهي تشكل ضرراً جسيماً بالقلب.

معجنات الإفطار: صعبة الهضم لكبار السن، كما أن احتواءها على السكر يجعلها أيضاً من مسببات السمنة.

– الخبز الأبيض: فيه نسبة كبيرة من النشويات التي تتحول داخل الجسم إلى دهون، لذلك فهو يساعد على زيادة الوزن أيضاً.

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صلصة الصويا:لاحتوائها على الغلوتامات أحادية الصوديوم، وتعد من مسببات السرطان، لذلك يجب التقليل من استخدامها.

المشروبات الغازية: وهي مليئة بالسكر والأصباغ، التي تسبب السرطان.

مشروبات الطاقة: يكثر فيها السكر أيضاً.

الحليب: لأنه شديد الحموضة ولا تستطيع أجسام من هم فوق الثلاثين معالجته بكفاءة.

– أسماك المزارع: مليئة بالمواد الكيماوية والبكتيريا، وهي سموم يصعب على جسم من في الثلاثين وما فوق التخلص منها.

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– عصائر الفاكهة: وهي واحدة من أسوأ المشروبات التي يمكن أن يتناولها الإنسان في سن متأخرة.

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