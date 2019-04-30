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«الخضيري» يحذر من الاستخدام الخاطئ لـ «المُرة».. تضر الكبد والكلى

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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث في مجال المسرطنات، من الاستخدام الخاطئ للمُرة، مشيراً إلى أنها نوع من أنواع المضادات الحيوية.

وأوضح “الخضيري” في برنامج تلفزيوني، أنه في حالة أخذ بجرعات خفيفة مثل 1 جرام، و إذا أذيبت 4 جرامات وشربت دفعة واحدة، تعتبر جرعة كبيرة، ربما تؤثر على إنزيمات الكبد، أو على الكلى وربما تؤدي إلى فشلهما.

وتابع قائلاً: “إذا أخذت باعتدال بما لا يتجاوز 2 جرام حسب وزن الشخص، فهي مضاد حيوي وفعالة لالتهابات اللوزتين والتهابات الجهاز التنفسي والتقرحات والجروح”.

 

 

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