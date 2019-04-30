الباحة.. 6 إصابات في انقلاب مركبة على طريق الصعاليك بـ«قلوة» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب مركبة بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة ست إصابات، أربعة منها خطيرة، فيما باشر الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسميّ لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقّت بلاغاً على الرقم الموحد 997، بشأن وقوع الحادث بمحافظة قلوة – الرميض، وتحديداً طريق الصعاليك، موضحاً أن البلاغ جاء في تمام الساعة 9:49 صباح اليوم.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ستّ فرق إسعافيه من الهلال الأحمر وأيضاً فرقة من إسعاف الصحة للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود ستّ إصابات.

وأشار متحدث هلال الباحة إلى أنه بالكشف على الإصابات اتضح أن أربعة منها كانت خطيرة، وهناك إصابتان بسيطتان، تم التعامل معهما إسعافيّاً بالموقع، وبعد ذلك تم نقل خمس إصابات عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة نُقلت عن طريق إسعاف الصحة لمستشفى قلوة العامّ.