الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

كيفية التسجيل في «صندوق النفقة».. الرابط والطريقة خطوة بخطوة

كيفية التسجيل في «صندوق النفقة».. الرابط والطريقة خطوة بخطوة

الباحة.. 6 إصابات في انقلاب مركبة على طريق الصعاليك بـ«قلوة» (صور)

الباحة.. 6 إصابات في انقلاب مركبة على طريق الصعاليك بـ«قلوة» (صور)
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث انقلاب مركبة بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة ست إصابات، أربعة منها خطيرة، فيما باشر الهلال الأحمر الحادث على الفور.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسميّ لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إن غرفة العمليات تلقّت بلاغاً على الرقم الموحد 997، بشأن وقوع الحادث بمحافظة قلوة – الرميض، وتحديداً طريق الصعاليك، موضحاً أن البلاغ جاء في تمام الساعة 9:49 صباح اليوم.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه ستّ فرق إسعافيه من الهلال الأحمر وأيضاً فرقة من إسعاف الصحة للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود ستّ إصابات.

وأشار متحدث هلال الباحة إلى أنه بالكشف على الإصابات اتضح أن أربعة منها كانت خطيرة، وهناك إصابتان بسيطتان، تم التعامل معهما إسعافيّاً بالموقع، وبعد ذلك تم نقل خمس إصابات عن طريق إسعافات الهلال الأحمر، وإصابة نُقلت عن طريق إسعاف الصحة لمستشفى قلوة العامّ.

 

الباحة.. 6 إصابات في انقلاب مركبة على طريق الصعاليك بـ«قلوة» (صور) 1الباحة.. 6 إصابات في انقلاب مركبة على طريق الصعاليك بـ«قلوة» (صور) 2

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مكة.. إصابة مواطن في حادث انقلاب مركبة على طريق الخليل

مكة.. إصابة مواطن في حادث انقلاب مركبة على طريق الخليل

وفاة مشجع متأثراً بإصابته بجلطة قلبية أثناء متابعة مباراة النصر والاتحاد

وفاة مشجع متأثراً بإصابته بجلطة قلبية أثناء متابعة مباراة النصر والاتحاد

يفصل بينهما 3 ساعات.. وفاة طالبين وإصابة 9 في حادثين بعسير

يفصل بينهما 3 ساعات.. وفاة طالبين وإصابة 9 في حادثين بعسير

«الأرصاد» تُنبه من أمطار غزيرة وغبار على منطقة الباحة

«الأرصاد» تُنبه من أمطار غزيرة وغبار على منطقة الباحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>