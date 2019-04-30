الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بُشرى لـ«موقوفي الخدمات».. قرار مُنصف من مؤسسة النقد

بُشرى لـ«موقوفي الخدمات».. قرار مُنصف من مؤسسة النقد

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

معلم جازان يكشف ملابسات إحراق سيارته.. هكذا وصف طلابه (فيديو)

معلم جازان يكشف ملابسات إحراق سيارته.. هكذا وصف طلابه (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف جريد مبارك، معلم بإحدى مدارس جازان، الذي تعرضت سيارته لاحتراق أجزاء خارجية من هيكلها؛ إثر سكب مادة حارقة عليها في آخر أيام اختبارات نهاية العام، عن ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وأوضح المعلم خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضاية “روتانا خليجية” أنه تم وضع مادة حارقة على السيارة وشاهد معلم آخر السيارة وهي تحترق فقام بإبلاغ الشرطة، موضحاً أنه ليس هناك أي خلاف بين أي طالب ولا أي شخص آخر حتى يقوم بإتلاف سيارته.

واستبعد “مبارك” أن يكون الفاعل أحد طلابه، مشدداً أنهم جميعاً على خلق طيب، لافتاً إلى أن الشرطة تبحث عن الجاني والمتسبب في ضرر مركبته.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>