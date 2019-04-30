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نصائح مهمة للوقاية من الصداع في نهار رمضان (إنفوجراف)

نصائح مهمة للوقاية من الصداع في نهار رمضان (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

قدّمت وزارة الصحة عدداً من النصائح المهمة للوقاية من الصداع، في نهار رمضان ومنها تجنب الإجهاد الذهني والبدني، وشرب كمية كافية من السوائل وقت السحور، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي.

ونصحت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بالتقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي من التدخين والكافيين حتى يعتاد الجسم على ذلك في نهار رمضان.

يُذكر أن الكثير من الناس يشعرون بالصداع والتعب في نهار رمضان بسبب نقص نسبة الجلوكوز في الدم ونقص كمية السوائل في الجسم التي اعتاد الجسم على وجودها في الأيام العادية.

 

نصائح مهمة للوقاية من الصداع في نهار رمضان (إنفوجراف) 1

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