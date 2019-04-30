«الأرصاد» تتوقع سحباً رعدية ممطرة على 8 مناطق غداً

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد الأربعاء، تكوُّناً للسحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة المنورة.

وتشمل توقعات الأرصاد سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم والأجزاء الغربية من الرياض، والأجزاء الشمالية من الشرقية.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون بمشيئة الله، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 36 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 36 كلم/ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (39 درجة) مئوية، وأدنى درجة بطريف (16 درجة).