الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

بالصور.. ولي العهد يلتقي رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في سريلانكا للمواطنين

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

كيفية التسجيل في «صندوق النفقة».. الرابط والطريقة خطوة بخطوة

كيفية التسجيل في «صندوق النفقة».. الرابط والطريقة خطوة بخطوة

«الأرصاد» تتوقع سحباً رعدية ممطرة على 8 مناطق غداً

«الأرصاد» تتوقع سحباً رعدية ممطرة على 8 مناطق غداً
0

 

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد الأربعاء، تكوُّناً للسحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة المنورة.

وتشمل توقعات الأرصاد سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم والأجزاء الغربية من الرياض، والأجزاء الشمالية من الشرقية.

أما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون بمشيئة الله، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 36 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 36 كلم/ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (39 درجة) مئوية، وأدنى درجة بطريف (16 درجة).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية في الرياض حتى هذا الموعد

«الأرصاد» تتوقع موجة غبار تحجب الرؤية في الرياض حتى هذا الموعد

«الأرصاد» تتوقع سماءً غائمة على 5 مناطق اليوم.. وتسجيل أعلى حرارة بهذه المدينة

«الأرصاد» تتوقع سماءً غائمة على 5 مناطق اليوم.. وتسجيل أعلى حرارة بهذه المدينة

توقعات طقس الاثنين.. رياح وغبار وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعات طقس الاثنين.. رياح وغبار وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعات بدرجة حرارة تلامس الـ40 نهاية الأسبوع الجاري

توقعات بدرجة حرارة تلامس الـ40 نهاية الأسبوع الجاري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد
كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً
تدوينات حرة

كُنْ واعياً ولا تكنْ غافلاً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>