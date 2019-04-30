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4 تعليمات مهمة من «الصحة» للمُرضعات خلال شهر رمضان

4 تعليمات مهمة من «الصحة» للمُرضعات خلال شهر رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل وزارة الصحة حملتها التوعوية للصائمين خلال شهر رمضان، عبر تقديم نصائح وتوجيهات تضمن لهم صوماً صحياً دون أضرار، وذلك ضمن حملتها (صم بصحة).

ونشرت الوزارة عبر “تويتر” إنفوجرافاً لتوعية النساء المرضعات تضمن 4 تعليمات مهمة أوجزتها الوزارة في نقاط:

– تناولي كمية كافية من السوائل بين أذان المغرب والفجر.

– احرصي على زيادة نسبة الكربوهيدرات في طعامك لإمدادك بالطاقة، وهي تتوافر في الأرز والمكرونة والقمح والفول والبقوليات.

– تناولي الخضراوات والفواكه الطازجة لإمدادك بالفيتامينات والأملاح المعدنية.

– احرصي على المنتجات الغنية بالكالسيوم، مثل: الألبان، والبيض لأنه المكون الأساسي للبن الأم.

4 تعليمات مهمة من «الصحة» للمُرضعات خلال شهر رمضان 1

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