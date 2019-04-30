وظائف لحملة البكالوريوس بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، توفر وظائف صحية لحملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي أول الصحة العامة، واستشاري التخدير، واستشاري الطوارئ، ومدير أول مشروع المحاكاة، ومساعد استشاري التصوير الطبي، وأخصائي بصريات أول).

الوظائف:

1 – أخصائي أول الصحة العامة (Senior Public Health Specialist).

2 – استشاري التخدير (Consultant – Anesthesiology & OR).

3 – استشاري الطوارئ (Emergency Consultant).

4 – مدير أول مشروع المحاكاة (Simulation Project Manager I).

5 – مساعد استشاري التصوير الطبي (Medical Imaging Assistant Consultant).

6 – أخصائي بصريات أول (Senior Optometrist).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).