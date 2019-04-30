«stc» تعلن توفر وظائف لذوي الخبرة في الرياض وتبوك

تواصل – الرياض:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف لذوي الخبرة؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومدينة تبوك؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة على النحو التالي:
1 – مُصمم أول تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer).
2 – أخصائي تنقيب البيانات (Data Mining Specialist).
3 – مهندس أول عمليات الشبكات (Senior Network Operations Engineer) (تبوك).
4 – مشرف التخطيط المالي (Financial Planning Supervisor).
5 – محلل جودة أول (Senior Quality Analyst).
6 – أخصائي مخاطر (Risk Specialist).
7 – محلل أول الأعمال (Senior Business Analyst).
8 – فني أول عمليات الشبكة (Senior Network Operations Technician).
9 – أخصائي تطوير المنظمة (Organization Development Specialist).
طريقة التقديم:من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).