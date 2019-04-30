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«stc» تعلن توفر وظائف لذوي الخبرة في الرياض وتبوك

«stc» تعلن توفر وظائف لذوي الخبرة في الرياض وتبوك
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تواصل – الرياض:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف لذوي الخبرة؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض ومدينة تبوك؛ وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1 – مُصمم أول تقنية المعلومات والاتصالات (Senior ICT Applications Designer).
2 – أخصائي تنقيب البيانات (Data Mining Specialist).
3 – مهندس أول عمليات الشبكات (Senior Network Operations Engineer) (تبوك).
4 – مشرف التخطيط المالي (Financial Planning Supervisor).
5 – محلل جودة أول (Senior Quality Analyst).
6 – أخصائي مخاطر (Risk Specialist).
7 – محلل أول الأعمال (Senior Business Analyst).
8 – فني أول عمليات الشبكة (Senior Network Operations Technician).
9 – أخصائي تطوير المنظمة (Organization Development Specialist).

طريقة التقديم:من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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