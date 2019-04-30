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استقالة 3 أعضاء من المجلس العسكري السوداني

استقالة 3 أعضاء من المجلس العسكري السوداني
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تواصل – وكالات:

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الثلاثاء أنه وافق على استقالة ثلاثة من أعضائه، كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي.

والأعضاء المستقيلين هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، وفقا لـ”رويترز”.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، قد طالب باستبعاد الثلاثة، متهمًا إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.

في سياق متصل أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم (الثلاثاء)، أن ستة من عناصر قوات الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، في وقت يتصاعد فيه التوتر حول تشكيل مجلس جديد مشترك بين المدنيين والعسكريين، ولا يعرف معه أين ستتجه الأحداث.

وعزز المتظاهرون حواجزهم خارج مقرّ الجيش في الخرطوم، بعدما اختلف الطرفان في محادثات أمس حول عدد مقاعد الممثلين المدنيين والعسكريين في المجلس، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وفي خطوة قد تثير غضب المحتجين، أعلن مسؤول عسكري سوداني كبير اليوم أن قائد الجيش الحالي الفريق عبدالفتاح برهان سيترأس المجلس المشترك، بينما يرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه “البرهان” هو “نسخة” عن النظام القديم.

ويطالب المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.

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