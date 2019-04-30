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«الطيران المدني» تكشف حقيقة توقف مشروع مطار القنفذة

«الطيران المدني» تكشف حقيقة توقف مشروع مطار القنفذة
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تواصل – فريق التحرير:

نفت هيئة الطيران المدني إيقاف مشروع مطار القنفذة، وذلك بعد تسرُّب معلومات عن إيقافه، مؤكدة أن مشروع مطار القنفذة مستمر؛ حيث يجري العمل حالياً في مرحلة الإجراءات الفنية واستكمال إجراءات تعيين استشاري للإشراف على المشروع.

ووقع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، عقد تنفيذ مشروع مطار القنفذة في شهر رجب الماضي أثناء زيارته للمحافظة بحضور وزير النقل.

ويتكوّن مشروع مطار القنفذة الذي يخدم بعض محافظات منطقة مكة المكرمة، من: ثلاث صالات ومدرج وساحة لوقوف خمس طائرات، بالإضافة إلى شبكة طرق وبرج مراقبة.

ويشتمل مشروع ‎مطار القنفذة على: 5 بوابات للسفر، وسيري عفش للأمتعة في منطقة القدوم، و20 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر، وصالات للدرجة الأولى وكبار الشخصيات، ومساحات استثمارية خارجية تصل إلى 140 ألف م2.

كما ‏يتضمن ‎المشروع الذي سيتم إنشاؤه وفق نموذج المطارات الموحد (أ): تنفيذ صالة السفر الرئيسة بمساحة إجمالية تصل إلى 20.347 م2، وترتبط بجسرين متحركين لنقل الركاب من وإلى الطائرات عبر بوابتين للسفر، بطاقةٍ استيعابية تبلغ نصف مليون مسافر سنوياً، إلى جانب توفير مئات الوظائف والفرص الاستثمارية لأبناء وأهالي المحافظة.

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