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«الحصيني» يتوقع ارتفاع الحرارة من 7 إلى 12 درجة بمعظم المناطق

«الحصيني» يتوقع ارتفاع الحرارة من 7 إلى 12 درجة بمعظم المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

تَوَقَّع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، ارتفاعاً في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم، إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل من “7” إلى “12” درجة مئوية عما هي عليه في الأيام السابقة على معظم المناطق.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام؛ وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة، ومتوقع أن تصل العظمى إلى ما بين “35” إلى “42” درجة مئوية على معظم المدن عدا المصائف.

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