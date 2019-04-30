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تفحيط وعكس للسير.. مرور الجوف يضبط 108 مخالفات بمواقع التجمعات

تفحيط وعكس للسير.. مرور الجوف يضبط 108 مخالفات بمواقع التجمعات
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تواصل – فريق التحرير:

نفذت إدارة مرور منطقة الجوف حملة على أماكن التجمعات، من خلال متابعة الدوريات السرية بالإدارة لأماكن تجمعات الشباب، لرصد المخالفات والتصرفات التي تخالف أنظمة المرور مثل التفحيط، وعكس اتجاه السير، والسرعات الزائدة.

وضبطت الحملة 108 مخالفات، كما تم حجز 8 مركبات كان قائدوها يمارسون التفحيط؛ تمهيداً لعرضها على الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وطالبت إدارة مرور الجوف الجميع بالتزام الأنظمة والتعليمات التي تكفل الحفاظ على النظام وإيجاد مجتمع مروري آمن، مهيبة بأولياء الأمور متابعة أبنائهم الذين هم ركيزة وأمل مستقبل هذا الوطن بتوجيههم توجيهاً صحيحاً نحو القيادة الآمنة واحترام الأنظمة والتعليمات، وتسجيلهم في البرامج الهادفة والنافعة خلال العطلة الصيفية، وإشغالهم بخدمة أنفسهم ووطنهم بما يعود عليهم بالنفع.

وأكدت في الوقت نفسه حرص جهاز المرور على تطبيق العقوبات على المخالفين بكل حزم وصرامة ودون تهاون؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة من ظاهرة تشكل قلقاً لأي مجتمع تنتشر فيه.

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