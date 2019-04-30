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«البيئة» تحذر من هجوم أسراب الجراد على المملكة 

«البيئة» تحذر من هجوم أسراب الجراد على المملكة 
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تكوُّن أسراب جراد ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن، إلى داخل المملكة العربية السعودية في الجنوب (نجران – الدواسر – شرورة)، بدءاً من اليوم وحتى الاثنين ٦ مايو ٢٠١٩م.

وأوضحت أن ذلك بسبب عامل الرياح التي سوف تستمر باتجاه المناطق المهددة حتى نهاية الفترة المذكورة أعلاه، منوهةً باحتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.

وأشارت الوزارة إلى أن تقارير منظمة الفاو أفادت بأن أسراب الجراد تتحرك في المناطق الداخلية لليمن، غرباً من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، بالإضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود المملكة العربية السعودية بين منطقة العبر وشرورة.

ونوهت “الفاو” بأنه لا توجد عمليات المسح والمكافحة في اليمن؛ بسبب الظروف الراهنة هناك، علماً بأن السكان المحليين يقومون بجمع الجراد، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الوضع والتطورات وإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة بذلك مباشرة.

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