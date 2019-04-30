9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

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تواصل – واس:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وشدد على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن لبحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وتطرق إلى مشاركة المملكة في منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني الذي أقيم في بكين بجمهورية الصين، مشيراً إلى التكامل بين المبادرة الصينية ” الحزام والطريق ” ورؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير البلدين، وبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز على مجتمع المعرفة والتقنيات الصاعدة ومساهمة المملكة في رفع مستوى الرخاء الإقليمي عن طريق تحولها إلى منصة صناعية لوجستية كبرى, تستهدف منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وجدّد المجلس، رفض المملكة العربية السعودية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها، معبراً عن تطلع المملكة إلى علاقات متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، نوه بنتائج أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي نظمه برعاية خادم الحرمين الشريفين، شركاء برنامج تطوير القطاع المالي” أحد برامج رؤية المملكة 2030 ” تحت شعار ” آفاق مالية واعدة “.

وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية :

أولاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه ، لاستكمال ما يلزم.

ثانياً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام معالي وزير النقل – أو من ينيبه – باستكمال إجراءات التباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في مجال النقل بين وزارة النقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم الرفع بما يُتوصل إليه.

رابعاً:
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية فرنسا في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105 / 28 ) وتاريخ 5 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

سادساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 – 33 / 40 / د ) وتاريخ 30 / 6 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري .
سابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 – 36 / 40 / د ) وتاريخ 14 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي في المملكة العربية السعودية .

ثامناً:
بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 – 33 / 40 / د ) وتاريخ 20 / 6 / 1440هـ ، ورقم ( 30 – 36 / 40 / د) ورقم ( 8 – 36 / 40 / د ) المؤرختين في 14 / 7 / 1440هـ ، ورقم (21 – 38 / 40 / د ) وتاريخ 21 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وجامعة طيبة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن عامين ماليين سابقين .

تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :
1ـ ترقية إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الأصقه إلى وظيفة (وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 ـ ترقية غانم بن حميد بن عبدالله الغانم إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
3 ـ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد الجبرين إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
4 ـ تعيين الدكتور/ سليمان بن علي بن عبدالعزيز الكريدا على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، من بينها التقارير السنوية لكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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