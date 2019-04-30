300 طبيب سعودي إلى بريطانيا سنويًّا.. تدريب وابتعاث

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شهد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم الصحي في بريطانيا، لتدريب وابتعاث 300 طبيب سعودي سنوياً إلى أفضل المستشفيات البريطانية لبرامج الزمالة والتخصص الدقيق.

وقع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، ومدير التعليم والجودة في إنجلترا لتدريب الأطباء السعوديين لمرحلتي الإقامة الطبية والتخصص الدقيق البروفيسور جيد بيرن.

وأوضح الدكتور الحربش أن توقيع هذه المذكرة يعد نقطة تحول رئيسية في مسار الابتعاث الطبي، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مشروع كبير يدعمه معالي الوزير ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار وهو مشروع تطوير مقاعد التدريب الطبي على مستوى العالم, مبيناً أنه في المستقبل القريب سوف يتم إضافة مقاعد جديدة مع دول جديدة في هذا المسار المهم .