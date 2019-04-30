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تعديل مهم من «الخدمة المدنية» بشأن اعتماد تاريخ تخرُّج طلاب التخصصات الصحية

تعديل مهم من «الخدمة المدنية» بشأن اعتماد تاريخ تخرُّج طلاب التخصصات الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية التاريخ المسجل بالوثيقة كتاريخ تخرج لشهادة البكالوريوس والماجستير لجميع التخصصات الصحية “غير طبيب” سواءً من المؤسسات التعليمية داخل المملكة أو خارجها بدلًا من اعتماد تاريخ الامتياز.

يأتي ذلك انطلاقًا من سعي الوزارة لتحقيق مبدأ العدالة بين الخريجين والخريجات، ونتاجا للمراجعات المستمرة لعملية توثيق بيانات الخريجين والخريجات، ودراسة ما استجد على التخصصات الصحية “غير طبيب” من قبل اللجنة الدائمة لدراسة المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أنّه تم تكليف فريق من المختصين بالتوثيق في مختلف فروع الوزارة لإعادة توثيق بيانات الخريجين والخريجات المسجلين في نظام جدارة من حملة هذه المؤهلات، ومن المقرر انتهاء عمل فريق مختصي التوثيق المكلف بتاريخ 24 / 9 / 1440هــ.

ونوهت الوزارة إلى أنه خلال فترة إعادة التوثيق لن يكون هناك إعلانات وظيفية للمؤهلات الصحية “غير طبيب” وذلك من مبدأ العدالة، وستصل رسالة للمسجلين في جدارة بأنّه تمّ إعادة توثيق البيانات بناءً على ذلك.

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