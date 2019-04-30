كيف استعدت «شؤون الحرمين» لرمضان؟.. تفاصيل جهود 12 ألف موظف

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تواصل  واس:

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لتنفيذ خطتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بمشاركة أكثر من 12 ألف من القوى البشرية من موظفين وموظفات من المؤهلين علمياً وعملياً، للمراقبة ومتابعة سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، إضافةً إلى توفير الأعداد الكافية من عمال وعاملات النظافة.

وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة بدأت استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك من خلال خطة تم إعدادها مسبقاً، وسيتم تنفيذ الخطة عبر عدد من المحاور منها المحور الخدمي، والمحور التوجيهي والعلمي الفكري، والمحور الهندسي والتشغيلي والفني، والمحور التقني، والمحور الإعلامي، والمحور الثقافي، والمحور الاجتماعي، والمحور الرقابي، والمحور التطويري، ومحور القوى العاملة.

وأفاد الشيخ السديس أنه سيتم تنفيذ تلك المحاور بالمسجد الحرام من خلال تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء، وتأهيل الموارد البشرية بما يحقق مصلحة العمل على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام في المطاف، والمسعى، والسطح، والقبو، وتوسعة الملك فهد -رحمه الله-، والتوسعة السعودية الثالثة – الشمالية -، وسائر أدوار الحرم وساحاته، من أجل إبراز الجهود والانجازات التي تقدمها الدولة -حفظها الله-، للحرمين الشريفين وعنايتهما بقاصديهما، وتحقق منهج هذه البلاد المباركة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين الإسلامية والحضارية والعالمية.

وأشار معاليه إلى أن الإدارات المختصة ستقوم بتجهيز الأبواب والسلالم خلال موسم رمضان المبارك ويبلغ عدد الأبواب بالمسجد الحرام (210) أبواب، و (28) سلماً كهربائياً، وعدد المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (38) مدخلاً، وعدد المداخل المخصصة لدخول النساء (7) مداخل، وعدد الجسور (7) جسور، وعدد العبارات (7) عبارات، ومدخل واحد مخصص لدخول الجنائز، وبما يخص سقيا زمزم جهزت الرئاسة عدداً من المشربيات الرخامية بلغ عددها (660) مشربية بالمسجد الحرام، وعدد الترامس (25،000) ترمس بالمسجد الحرام، وعدد الخزانات الأستان أستيل (352) خزاناً، وعدد (10،000) عربة عادية، وعدد (1500) عربة كهربائية.

كما تؤمن الرئاسة 110 آلاف وجبة إفطار صائم يومي داخل ساحات المسجد الحرام، إضافةً إلى توزيع 5000 آلاف وجبة إفطار لجنودنا المرابطين، وتهيئة 15000 دورة مياه وسبعة مواقع لحفظ الأمانات بها 250 صندوق أمانات وتجهيز 33 لوحة شحن جوال بطاقة 264 جوالاً في الساعة.

وبيَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة توفر خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية العمار والزوار بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح، ومنها إقامة حلقات للدروس يلقيها عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء والمدرسين، وكذلك توزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية، وترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام لعدد من اللغات تصل إلى 10 لغات، حيث سيقوم 46 مفتياً، و29 مدرساً بإلقاء ما يقارب 670 درساً علمياً.

كما سيتم توزيع أكثر من مليون و400 ألف كتيب إرشادي، كما تم توفير 19 مكتباً للإجابة على أسئلة واستفسارات قاصدي بيت الله الحرام، وتوفير 96 مطوفاً معتمداً، مشيراً إلى أنه تم تأمين مليون مصحف بمختلف اللغات والأحجام من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتهيئة 35 حلقة تحفيظ قرآن كريم، و 4 مقراءت و500 ألف سماعة استقبال أف أم، وفيما يتعلق بالمعتكفين بالمسجد الحرام فقد تم توفير 1460 خزانة لما يقارب 5000 معتكف بالمسجد الحرام، كما تقوم الرئاسة كذلك بترجمة خطب الجمعة بالمسجد الحرام إلى لغة الإشارة للإخوة الصُّم.

 

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