إرشادات صحية لمرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان..احذروا الأملاح

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة عدداً من الإرشادات الصحية التي يجب على مرضى ضغط الدم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في “تويتر” ضمن السلسلة التوعية لحملة (صم بصحة) أنه يجب مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام لتحديد القدرة على الصيام، مع أهمية أخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة حتى يكون الجسم قد تمكن من استرجاع كمية كافية من السوائل.

وأوضحت أنه في حال نسيان تناول حبة الضغط وتذكرها في اليوم نفسه فإنه يتم تناولها خلال نفس اليوم، وأما في حال تذكرها في اليوم التالي فلا يجب مضاعفة الجرعة، كما أنه يجب التقليل من استهلاك كمية الأملاح لأنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويجب جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءًا من الوجبات نظراً لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.