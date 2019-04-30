الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

9 قرارات ومرسوم ملكي واحد في مجلس الوزراء اليوم.. إليك التفاصيل

كيفية التسجيل في «صندوق النفقة».. الرابط والطريقة خطوة بخطوة

كيفية التسجيل في «صندوق النفقة».. الرابط والطريقة خطوة بخطوة

توقعات بارتفاع الحرارة إلى 42 درجة في عدة مناطق

توقعات بارتفاع الحرارة إلى 42 درجة في عدة مناطق

«ثعبان أسود» يقتل طفلة بجازان.. وصرخة استغاثة من الأهالي (صور)

«ثعبان أسود» يقتل طفلة بجازان.. وصرخة استغاثة من الأهالي (صور)

مؤسس فيسبوك يبتكر «صندوق النوم» من أجل زوجته

مؤسس فيسبوك يبتكر «صندوق النوم» من أجل زوجته
0

تواصل – وكالات:

ابتكر مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، صندوقاً أطلق عليه اسم “صندوق النوم”، من أجل مساعدة زوجته على النوم من دون الاستيقاظ من فترة إلى أخرى للتأكد من الوقت.

 

ويستند الاختراع الجديد إلى إطلاق الضوء بين الساعة السادسة والسابعة صباحاً، مما ينبهها إلى أنه قد حان وقت إيقاظ طفليهما، وفي حال استيقظت ولم ترَ الضوء، فهذا يعني ببساطة مواصلة النوم.

ويمكن للصندوق الصغير، الذي يشع ضوءاً خافتاً وغير مزعج، أن يأخذ مكانه بجانب السرير، وقال زوكربيرغ في تدوينة على حسابه في إنستغرام: “لقد نجح هذا حتى الآن بشكل أفضل مما كنت أتوقع”.

وتتيح هذه الميزة لزوجة زوكربيرغ، بريسيلا تشان، معرفة متى يحين الوقت لإيقاظ الطفلين، ونشر مؤسس فيسبوك صورة للاختراع على صفحته في إنستغرام.

وهنأه العديد من متابعيه على الفكرة، ووصفها البعض بأنها “لا تصدق”، في حين قال آخرون إنها “رومانسية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كيف تربح من خلال النشر في «فيسبوك»؟

كيف تربح من خلال النشر في «فيسبوك»؟

رسميًّا.. طرح «واتساب بيزنس» لأجهزة آيفون

رسميًّا.. طرح «واتساب بيزنس» لأجهزة آيفون

فيس بوك يعزز مراقبته للأخبار الكاذبة لمنع انتشار الشائعات

فيس بوك يعزز مراقبته للأخبار الكاذبة لمنع انتشار الشائعات

مؤسس «واتس آب» يدعو لحذف «فيس بوك» في الحال.. السبب خطير

مؤسس «واتس آب» يدعو لحذف «فيس بوك» في الحال.. السبب خطير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>