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قبول 300 باحث وباحثة عن العمل بملتقى التوظيف في أبها

قبول 300 باحث وباحثة عن العمل بملتقى التوظيف في أبها
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تواصل- واس:

تقدم أكثر من 700 شاب وشابة في منطقة عسير على الفرص الوظيفية لـ 50 مؤسسة طبية بالمنطقة، خلال ملتقى التوظيف للتخصصات الصحية الأول 2019، الذي انطلقت برامجه أمس.

الملتقى بتنظيم مركز التوطين واللجنة الصحية بغرفة أبها بالتعاون مع مركز طاقات عسير، بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وتم خلال الملتقى القبول المبدئي لـ 300 باحث وباحثة عن العمل في التخصصات الطبية المختلفة.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي إلى أن الملتقى يأتي إيمانًا من غرفة أبها بإعداد وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، التي تبحث عن فرص وظيفية، إضافةً إلى تطوير أداء القوى البشرية العاملة.

وأفاد الحويزي أن مجلس الإدارة بالغرفة والأمانة العامة يسعيان إلى تقديم جميع أنواع التدريب وتوطين الوظائف المتخصصة، من أجل تقديم خدمة متميزة تلبي تطلعات شباب وشابات عسير المتخصصين في المجال الطبي، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المتواصلة التي تحتاج إلى مزيد من البذل والعطاء، خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد تغيرات كثيرة بسوق العمل الطبي، حتى تتوافق مع متطلبات هذا العصر، وتوسع المجتمع وتعدد احتياجاته.

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