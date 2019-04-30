شرطة القصيم تضبط مواطناً بسبب «خط السكة الحديد».. ارتكب خطأً فادحاً

تواصل – فريق التحرير:

أوقفت شرطة منطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، مواطناً بالعقد الرابع من عمره واتخذت الإجراءات النظامية بحقه لقيامه بإتلاف جزءاً من السياج الحديدي الخاص بحماية مسار السكة الحديدية ومحاولة عبوره بشاحنة ما أدى إلى تعلقها بالمسار.

وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” قد أصدرت أمس الاثنين، بياناً توضيحياً بشأن الصور والمقاطع التي تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت تعدي أحد ملاك المواشي على خط السكة الحديدية في حفر الباطن.

وأكدت «سار» أنه نتيجة للعبور الخاطئ تعطلت شاحنته على الخط الحديدي، الأمر الذي اقتضى التحفظ على المتعدي بواسطة الجهات الأمنية الموجودة في المنطقة بالتنسيق مع إدارة الأمن الصناعي في «سار».

وشددت الشركة على أن العقوبات في هذا الخصوص تنص على السجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف ریال أو بإحدى العقوبتين.