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«هيئة الاتصالات»: 90% من مناطق المملكة السكنية مغطاة بـ«الجيل الرابع»

«هيئة الاتصالات»: 90% من مناطق المملكة السكنية مغطاة بـ«الجيل الرابع»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز سالم بن الرويس، أن أكثر من 98% من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة اليوم مغطاة بتقنية الجيل الثالث، وقرابة 90% من تلك المناطق مغطاة بتقنيات الجيل الرابع.

وأوضح أن هذا العام سيشهد إطلاق خدمات الجيل الخامس في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى تعزيز متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة من خلال توصيل 3.5 مليون منزل بالنطاق العريض بحلول عام 2020، منوها بالنهضة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس (الاثنين)، في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة المنعقد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان «تشكيل مستقبل النطاق العريض للتنمية المستدامة»، بمشاركة قادة مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة من أنحاء العالم كافة.

وناقش الاجتماع مستجدات مجموعات العمل المنبثقة من اللجنة، ومن ذلك الموضوعات المتعلقة بقضايا سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، وسبل حمايتهم من التنمر والابتزاز، وأهمية إزالة المحتوى الضار من المنصات والمواقع على الإنترنت، وإنشاء فريق عمل جديد لدراسة دور النطاق العريض في نشر المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، وسبل الحد منها، وسبل الوصول إلى السكان في المناطق النائية.

يذكر أن المملكة عضو فاعل في لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة، التي تعد من اللجان التابعة للأمم المتحدة التي تم إطلاقها بعد اعتماد أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015م، حيث تتمثل رؤية اللجنة في تسخير الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الدول على تبني سياسات وطنية للنطاق العريض.

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