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«وزير الطاقة»: صادرات النفط السعودية أقل من 7 ملايين برميل يومياً

«وزير الطاقة»: صادرات النفط السعودية أقل من 7 ملايين برميل يومياً
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تواصل – وكالات:
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو، وأن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيرا عن 10 ملايين برميل يوميا حتى نهاية الشهر المقبل.

وأبلغ “الفالح” وكالة الإعلام الروسية، أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران، وأن السعودية تعتزم الثبات على التزامها بموجب الاتفاق العالمي.

وقال الفالح إن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده بعد يونيو إلى نهاية 2019، مضيفا «سنأخذ في الحسبان مخزونات النفط العالمية عند البت في تمديد محتمل».
وصرح للوكالة قائلا «سننظر في المخزونات النفطية العالمية، هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي، وسنضبط مستوى الإنتاج وفقا لذلك. بناء على ما أراه الآن… أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما».

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