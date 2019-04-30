«وزير الطاقة»: صادرات النفط السعودية أقل من 7 ملايين برميل يومياً

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو، وأن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيرا عن 10 ملايين برميل يوميا حتى نهاية الشهر المقبل.

وأبلغ “الفالح” وكالة الإعلام الروسية، أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران، وأن السعودية تعتزم الثبات على التزامها بموجب الاتفاق العالمي.