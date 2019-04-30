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الملحقية الثقافية في أمريكا تُحذر من المراكز التدريبية غير المتخصصة

الملحقية الثقافية في أمريكا تُحذر من المراكز التدريبية غير المتخصصة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعميماW للطلاب والمبتعثين والأندية الطلابية السعودية والباحثين عن الفرص التدريبية واكتساب المهارات، في إطار حرصها لضمان الاستثمار الأمثل للدورات التدريبية لتكون مفيدة ومثمرة لهم.

وأوضحت الملحقية أنها‏ لاحظت تعاون بعض الطلاب والأندية الطلابية مع مراكز تدريب غير متخصصة تمنح شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة، وأكدت ضرورة البحث عن نوعية الدورات التدريبية وكفاءة المراكز التي تقدمها، كما أوصت بمراجعة مراكز التدريب الوظيفي بالجامعات للاستفادة من خدماتها.

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