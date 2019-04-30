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«تقرير أممي»: مقاومة الأمراض للأدوية يسبب وفاة 10 ملايين شخص سنوياً

«تقرير أممي»: مقاومة الأمراض للأدوية يسبب وفاة 10 ملايين شخص سنوياً
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تواصل – واس:

حذر تقرير أممي أصدره فريق التنسيق المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعنية، أن مقاومة الأمراض للأدوية قد تقتل 10 ملايين شخص سنويا بحلول عام 2050.

وطالب التقرير، دول العالم باتخاذ إجراءات فورية لتفادي هذه الكارثة المحتملة علي الصحة العامة بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية.

وأوضح التقرير أنه بحلول 2030، فإن مقاومة الأمراض للأدوية ستدفع نحو 24 مليون شخص سنويا إلى الفقر المدقع، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي فإن 700 ألف شخص يموتون كل عام بسبب الأمراض المقاومة للأدوية، بما في ذلك 230 ألف حالة وفاة بسبب السل والتهابات الجهاز التنفسي المقاومة للعقاقير. كما أصبحت بعض أمراض المسالك البولية والأمراض الجنسية المعدية غير قابلة للعلاج.

يضم الفريق المشترك خبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمنظمة العالمية للحصة الحيوانية، وتم تشكيل الفريق للتصدي لمقاومة الأمراض للأدوية وتقديم التوصيات لمواجهة هذا الخطر الذي بدأت بوادره بالفعل وقد يحصد ملايين الأرواح، الذي تعدّه الأمم المتحدة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.

وأوصى تقرير الفريق بوضع خطط عمل وطنية عاجلة لزيادة التمويل وبناء القدرات ووضع سياسات حازمة للاستخدام المسؤول والحكيم لمضادات الميكروبات في صحة الإنسان والحيوان والنبات.

والاستثمار في البحث والتطوير للتوصل إلى تقنيات جديدة لمكافحة مقاومة الأمراض للأدوية، والتخلص التدريجي من استخدامها في المجال الزراعي.

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