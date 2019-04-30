طريقة التسجيل وشروط الاعتكاف بالمسجدين «الحرام والنبوي» (فيديو)

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شروط وآلية الاعتكاف في شهر رمضان المبارك.

ودعت الرئاسة الراغبين بالاعتكاف للتسجيل في الخدمة الإلكترونية للاعتكاف عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة.

وأوضحت أن تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام يبدأ من 25 شعبان وحتى 10 رمضان، ومدة الاعتكاف من 19 رمضان وحتى 30 رمضان، وفيما يخص الاعتكاف بالمسجد النبوي الشريف، يبدأ التسجيل في 25 شعبان وحتى 15 رمضان، ومدة الاعتكاف من 20 وحتى 30 رمضان.

وأشارت إلى أن موعد تسليم تصاريح الاعتكاف والخزائن هو من يوم 16 إلى 19 رمضان، وذلك في كبائن مخصصة لمتابعة شؤون المعتكفين، تقع أمام البوابة 119 بالمسجد الحرام، وفي الساحات الجنوبية والغربية بالمسجد النبوي .

وأوضحت الرئاسة الشروط الخاصة بالاعتكاف، وهي: وجود حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية، أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ومنع التجمعات في موقع الاعتكاف واختلاط الرجال بالنساء (العوائل)، ورفع الصوت والتشويش على المصلين.

وطالبت المعتكفين بالتعاون مع العاملين وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين، وعدم إلقاء دروس خاصة، والمحافظة على الخزنة وعدم العبث بها، والمحافظة على البطاقة وعدم إعطائها لشخص آخر، والاهتمام بنظافة المكان، وعدم الافتراش والجلوس في الممرات، وعدم تعليق الأمتعة والملابس على دواليب المصاحف والأعمدة والسلالم، وعدم النوم في أوقات الصلوات المفروضة والتراويح والقيام، وعدم تعليق أي ملصقات فيها أذكار أو إعلانات، مشددة على أن الرئاسة غير مسؤولة عن فقدان أغراض المعتكف.