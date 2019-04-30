الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توقعات بارتفاع الحرارة إلى 42 درجة في عدة مناطق

توقعات بارتفاع الحرارة إلى 42 درجة في عدة مناطق

«ثعبان أسود» يقتل طفلة بجازان.. وصرخة استغاثة من الأهالي (صور)

«ثعبان أسود» يقتل طفلة بجازان.. وصرخة استغاثة من الأهالي (صور)

«خبير طقس» يزف بشرى بشأن أجواء المملكة في رمضان

«خبير طقس» يزف بشرى بشأن أجواء المملكة في رمضان

بيان رسمي من «الداخلية» بشأن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الوفاء للشهداء

بيان رسمي من «الداخلية» بشأن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الوفاء للشهداء

مواطن يتبرع بخلاياه الجذعية.. وأمير تبوك يُكرِّمه

مواطن يتبرع بخلاياه الجذعية.. وأمير تبوك يُكرِّمه
0

تواصل – تبوك:

كرّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه بالإمارة أمس (الاثنين)، المواطن وافي بن محمد العنزي بعد تبرعه بخلاياه الجذعية لإنقاذ أحد مرضى السرطان.

وقدم أمير منطقة تبوك مكافأة مالية للعنزي، مبيناً أن ما فعله هو بمثابة عمل إنساني نبيل يجسد روح المواطن المحب لوطنه ومواطنيه داعيا الله أن يتقبل عمله وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله.

من جهته، عبر العنزي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على هذه اللفتة الأبوية الحانية وعلى ما حظي به من تكريم، ورعايته واهتمامه لأبناء وبنات المنطقة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية على تبوك.. تنتهي في هذا الوقت

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية على تبوك.. تنتهي في هذا الوقت

خادم الحرمين يُكرِّم «نزار مدني»

خادم الحرمين يُكرِّم «نزار مدني»

تنبيه متقدم من «الأرصاد».. رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك ونجران

تنبيه متقدم من «الأرصاد».. رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك ونجران

«سكني» يتيح مشروعين جديدين للحجز في الدمام وتبوك

«سكني» يتيح مشروعين جديدين للحجز في الدمام وتبوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>