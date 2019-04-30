مواطن يتبرع بخلاياه الجذعية.. وأمير تبوك يُكرِّمه

تواصل – تبوك:

كرّم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، بمكتبه بالإمارة أمس (الاثنين)، المواطن وافي بن محمد العنزي بعد تبرعه بخلاياه الجذعية لإنقاذ أحد مرضى السرطان.

وقدم أمير منطقة تبوك مكافأة مالية للعنزي، مبيناً أن ما فعله هو بمثابة عمل إنساني نبيل يجسد روح المواطن المحب لوطنه ومواطنيه داعيا الله أن يتقبل عمله وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله.

من جهته، عبر العنزي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على هذه اللفتة الأبوية الحانية وعلى ما حظي به من تكريم، ورعايته واهتمامه لأبناء وبنات المنطقة.