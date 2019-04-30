توقعات بارتفاع الحرارة إلى 42 درجة في عدة مناطق

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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “التسميات” عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على معظم مناطق المملكة.

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة من “7” إلى “12” درجة مئوية عما هي عليه في الأيام السابقة على معظم المناطق؛ لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة، ومتوقع أن تصل العظمى إلى ما بين “35” إلى “42” درجة مئوية على معظم المدن عدا المصائف.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، الطائف، نجران)، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

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