الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«ثعبان أسود» يقتل طفلة بجازان.. وصرخة استغاثة من الأهالي (صور)

«ثعبان أسود» يقتل طفلة بجازان.. وصرخة استغاثة من الأهالي (صور)

«خبير طقس» يزف بشرى بشأن أجواء المملكة في رمضان

«خبير طقس» يزف بشرى بشأن أجواء المملكة في رمضان

بيان رسمي من «الداخلية» بشأن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الوفاء للشهداء

بيان رسمي من «الداخلية» بشأن مصوِّر مشهد الأطفال في سباق الوفاء للشهداء

مرور جدة يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة بحي الثغر (صور)

مرور جدة يطيح بقائد مركبة مارس التفحيط أمام مدرسة بحي الثغر (صور)

ماذا يحدث بمدينة «مذبحة المسجدين» في نيوزيلندا؟.. تحذيرات أمنية خطيرة

ماذا يحدث بمدينة «مذبحة المسجدين» في نيوزيلندا؟.. تحذيرات أمنية خطيرة
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شرطة نيوزيلندا، الثلاثاء، العثور على متفجرات في مدينة كرايست تشيرتش، بعد تقارير عن وجود جسم مشبوه.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة إعلانها العثور على متفجرات مشبوهة، قائلة إنها أمّنت مكان وجودها شرقي المدينة.

ودعت السلطات المواطنين لتجنب منطقة “فيليبستاون”، فيما رصد شهود انتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن وسيارات الإسعاف.

وقال قائد شرطة المنطقة جون برايس، في بيان، إن وحدة المفرقعات أبطلت مفعول المتفجرات، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على رجل من المدينة عمره 33 عاماً.

وشهدت كرايست تشيرتش، شهر مارس الماضي، حادث إطلاق نار جماعي على مصلين في مسجدين مختلفين، مما خلف مقتل 50 شخصاً وإصابة آخرين.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة على التفجيرات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، وتبناها تنظيم “داعش” المتطرف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تهديدات جديدة بالقتل.. آخر تطورات مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

تهديدات جديدة بالقتل.. آخر تطورات مذبحة المسجدين في نيوزيلندا

محاكمة بريطانييْن بتهمة محاولة تكرار «مجزرة» نيوزيلندا

محاكمة بريطانييْن بتهمة محاولة تكرار «مجزرة» نيوزيلندا

نيوزيلندا تعلن موعد الكشف عن نتيجة التحقيق في «هجوم المسجدين»

نيوزيلندا تعلن موعد الكشف عن نتيجة التحقيق في «هجوم المسجدين»

بالصور.. استقبال حافل لـ«أصيل الأنصاري» بمطار جدة

بالصور.. استقبال حافل لـ«أصيل الأنصاري» بمطار جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهرج والمرج وموجة التغيير
تدوينات حرة

الهرج والمرج وموجة التغيير

المزيد
التطوّع المرتقب!
مقالات

التطوّع المرتقب!

المزيد
اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!
مقالات

اذبحوا البقرة.. واكسروا الزير!

المزيد
“الطوفان القادم 7!”
مقالات

“الطوفان القادم 7!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>