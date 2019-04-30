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شاهد.. «لامبورغيني» يقودها مصري تنشطر نصفين بعد تصويرها بدقائق

شاهد.. «لامبورغيني» يقودها مصري تنشطر نصفين بعد تصويرها بدقائق
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تواصل- وكالات:

تعرّضت سيارة لامبورغيني، إلى حـادث مروّع بعد تصويرها بدقائق؛ حيث انشطرت إلى نصفين على أحد الطرق الرئيسية بمصر، بينما نجا قائدها.

وجاء في تفاصيل الخبر، أن السيارة التي تقدر قيمتها بـ 400 ألف دولار قد تعرّضت إلى الانقلاب، بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها؛ بسبب السرعة الزائدة، ما نتج عنه انقسام السيارة إلى نصفين، فيما أشارت معلومات إلى أن أسباب الحـادث قد تعود إلى سوء الطريق.

يذكر أن السيارات الفخمة من طراز لامبورغيني أو فراري، عندما تتعرض إلى حـادث عنيف تنقسم إلى نصفين حماية لقائدها؛ حيث تعد هذه ميزة وخاصية في تصميم السيارات الفاخرة.

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